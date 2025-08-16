به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهراسادات موسوی‌پناه، دبیر جمعیت و مدیرکل اداره آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، از برنامه‌های آتی این ستاد برای توسعه فعالیت‌های جمعیتی در مساجد خبر داد و تأکید کرد که چالش پیری جمعیت یک دغدغه حیاتی است که نیازمند توجه ویژه همه مسئولان و آحاد جامعه است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص افزایش نسل، جوان‌سازی نیروی انسانی و حمایت از خانواده، اظهار داشت:ما در ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، خود را موظف دانسته‌ایم تا در کنار تدابیر قانونی، به فرهنگ‌سازی در فضای عمومی و تقویت نظام بهداشتی کشور در حوزه جمعیت بپردازیم.

«سفیران جوانی جمعیت»: بستری برای تربیت کنشگران فعال

موسوی‌پناه به طرح ملی «سفیران جوانی جمعیت» اشاره کرد که طی دو ماه (تیر و مرداد ۱۴۰۴) با موفقیت اجرا شده است. در این طرح، یک دوره آموزشی مجازی ۸ ساعته برای ۳۶۷ کنشگر از سراسر کشور برگزار شد. این دوره شامل ۲۶ فیلم تخصصی، آزمون‌ها، محتواهای چندرسانه‌ای و نشست‌های آنلاین بود که با هدف تبیین علمی مسئله جمعیت، ارتقای انگیزه و مهارت فعالان فرهنگی در حوزه ازدواج و فرزندآوری، پاسخ به شبهات و ایجاد یک شبکه ملی از فعالان مسجدمحور برگزار گردید.

وی افزود که فاز دوم این طرح شامل برگزاری کارگاه‌های عملی است که طی آن، کنشگران با کمک مربیان متخصص، طرح‌های میدانی را بر اساس نیازهای جمعیتی محلی طراحی و اجرا می‌کنند. این بخش، دانش و مهارت را به عرصه عمل پیوند می‌دهد و مخاطبان آن شامل فعالان فرهنگی، مدیران کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، و علاقه‌مندان به حوزه جمعیت و خانواده هستند.

شاخص‌های ارزیابی و نقش ستادهای استانی

دبیر جمعیت ستاد کانون‌های مساجد کشور در ادامه به شاخص‌های سنجش کیفیت و اثربخشی طرح اشاره کرد و گفت:پیش از شروع دوره، شاخص‌هایی مانند دانش اولیه، سابقه فعالیت و میزان آمادگی ارزیابی می‌شود و پس از پایان دوره، عوامل مهمی چون حضور فعال، نمرات آزمون و کیفیت اجرای پروژه عملی ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد. این فرایند به شناسایی بهترین نیروها برای همکاری‌های آینده کمک خواهد کرد.

وی همچنین بر نقش حیاتی ستادهای استانی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در اطلاع‌رسانی، جذب نیرو و پیگیری اجرای طرح تأکید کرد و افزود:پیوند منسجم بین ستاد ملی و استان‌ها، رمز موفقیت این طرح ملی است.

افق‌های آتی: تأسیس ۳۰۰ کانون تخصصی جمعیت و تقدیر از برترین‌ها

موسوی‌پناه در پایان سخنان خود، به افق‌های آتی طرح «سفیران جوانی جمعیت» اشاره کرد و گفت:پس از پایان فازهای آموزشی و عملی، مراسم ویژه‌ای برای معرفی و تقدیر از برترین کنشگران برگزار خواهد شد. در این مراسم، نفرات برتر این فرصت را خواهند داشت که در قالب «طرح ۳۰۰ کانون تخصصی جمعیت» اقدام به تأسیس «کانون تخصصی جمعیت» کنند و در این مسیر از حمایت مالی و رسانه‌ای ستاد کانون‌های مساجد کشور بهره‌مند شوند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که در پایان هر دو دوره، به تمامی کنشگران گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد و سلسله مصاحبه‌هایی نیز برای به اشتراک‌گذاری تجارب و دستاوردهای فعالان این حوزه انجام خواهد شد.