پخش زنده
امروز: -
استاندار هرمزگان گفت: یکی از اصلیترین نیازهای شهرستان پارسیان، تکمیل جادههای مواصلاتی بویژه ساحلی است که مرحله نخست آن بهزودی آسفالت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، محمد آشوری در نشست شورای اداری پارسیان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای این شهرستان افزود: با توجه به جاذبههای گردشگری دریایی منطقه، رونق اقتصادی و گردشگری شهرستان یک ضرورت حیاتی است و در این راستا از ظرفیتهای ملی و استانی استفاده میشود.
استاندار هرمزگان تأمین آب آشامیدنی را یکی دیگر از دغدغههای جدی مردم شهرستان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بخشی از آب آشامیدنی منطقه از طرح محرم تأمین میشود، اما ساخت آب شیرینکن جدید در منطقه ویژه اقتصادی میتواند تحولی بزرگ ایجاد کند.
آشوری افزود: این آبشیرینکن علاوه بر تأمین آب آشامیدنی شهر و صنعت، امکان ارسال مازاد تولیدی به استان فارس را نیز فراهم میکند.
بیشتر بخوانید: تشییع شهید مدافع امنیت در پارسیان
وی به ناترازی برق هم اشاره کرد و گفت: با ورود بخش خصوصی، ساخت مرحله نخست نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات آغاز میشود که میتواند بخشی از مشکلات برق شهرستان و صنایع منطقه را برطرف کند.
نماینده مردم غرب هرمزگان نیز در این نشست بر ضرورت تدوین طرح جامع انرژی در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان تأکید کرد و گفت: برای جذب سرمایهگذار در حوزههای مهمی مانند پتروشیمی، آب، برق و گاز باید زیرساختها فراهم شود.
احمد جباری افزود: بهزودی نشست مشترکی با مسئولان وزارت نیرو و سازمان ایمیدرو در تهران برگزار میشود تا موانع پیشروی سرمایهگذاران هرچه سریعتر برطرف شود.