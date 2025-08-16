شانزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو و میکرو با عنوان «ایران نانو ۱۴۰۴» با هدف توجه ویژه به بازار‌های صادراتی، در محل دائم نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ایران نانو ۱۴۰۴، که بزرگ‌ترین گردهمایی سالانه فعالان حوزه نانو و میکروالکترونیک در کشور محسوب می‌شود، با هدف تجاری‌سازی محصولات نانویی و گسترش حضور بین‌المللی شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز تحقیقاتی، سرمایه‌گذاران و صنایع پیشرو برگزار می‌شود.

این رویداد فراتر از یک نمایش صرف از فناوری‌های نوین، بر ایجاد مسیر‌های عملی برای ورود محصولات دانش‌بنیان به بازار و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأکید دارد. هدف‌گذاری اصلی این دوره، عقد قرارداد‌های فروش، بهره‌برداری از مزیت‌های قانونی همچون اعتبار مالیاتی برای خریداران و توسعه بازار‌های صادراتی است.

این نمایشگاه به طور ویژه به معرفی نوآوری‌ها و فناوری‌های پیشرفته در حوزه‌های مختلفی، چون صنعت، پزشکی، کشاورزی، انرژی، محیط‌زیست، عمران، حمل‌ونقل، نساجی و تجهیزات پیشرفته می‌پردازد. در کنار بخش‌های نمایشگاهی، نشست‌های تخصصی متعددی با حضور فناوران، پژوهشگران، سرمایه‌گذاران و صنایع برگزار خواهد شد که دستاورد‌های مهمی، چون انتقال دانش و فناوری، شناسایی نیاز‌های بازار و ایجاد ارتباطات بین‌المللی را به همراه خواهد داشت.

فرایند آماده‌سازی این رویداد بزرگ از مرداد آغاز شده است وثبت‌نام اولیه از ۲۵ مرداد تا ۳۱ شهریورماه انجام می‌شود.

جانمایی و پرداخت هزینه‌ها از ۱۶ شهریور تا پنج آبان صورت می‌گیرد و غرفه‌سازی بین ۷ تا ۹ آبان انجام خواهد شد. چیدمان و تجهیز نمایشگاه و دریافت کارت غرفه‌دار نیز در روز ۱۰ آبان برنامه‌ریزی شده است.

برگزاری رسمی نمایشگاه از ۱۱ تا ۱۴ آبان خواهد بود و جمع‌آوری و تخلیه نمایشگاه در روز‌های ۱۵ و ۱۶ آبان انجام می‌شود.

ایران نانو ۱۴۰۴ نه تنها یک نمایشگاه، بلکه یک سکو ملی و بین‌المللی برای توسعه کسب‌وکار‌های فناورانه است. شرکت‌کنندگان می‌توانند با معرفی محصولات و خدمات خود به طیف گسترده‌ای از بازدیدکنندگان تخصصی، سرمایه‌گذاران بالقوه و نمایندگان صنایع مختلف، فرصت‌های فروش و همکاری‌های جدیدی ایجاد کنند.

این دوره با توجه ویژه به بازار‌های صادراتی، میزبان هیئت‌های تجاری خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی فناوری خواهد بود تا زمینه ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره تأمین جهانی و تسهیل صادرات محصولات دانش‌بنیان فراهم شود.

یکی از نقاط قوت این دوره، فراهم آوردن زیرساخت برای جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد بستر‌های مالی مناسب جهت توسعه خطوط تولید و ورود محصولات به بازار است. مذاکرات B ۲ B، نشست‌های تخصصی سرمایه‌گذاری، و ارائه طرح‌های نوآورانه به سرمایه‌گذاران، بخش جدایی‌ناپذیری از برنامه‌های این نمایشگاه خواهد بود.