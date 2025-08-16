مدیر کل حج و زیارت هرمزگان گفت: پنجاه هزار و ۲۶۰ تَن از زائران مراسم پیاده روی اربعین به استان بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، دهقانی افزود: امسال ۵۲ هزار و دوازده تَن از هرمزگان برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین در سامانه سماح نام نویسی کردند.

وی گفت: اکنون فقط موکب داران در کربلا مستقر هستند که تا فردا یکشنبه ۲۶ مرداد به استان باز می‌گردند.

مدیر کل حج و زیارت هرمزگان افزود: ۹۰ درصد زائران هرمزگانی مرز شلمچه را برای مراسم پیاده روی اربعین انتخاب کردند.