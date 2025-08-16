

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر امور شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیمای استان گفت: پرورش ماهی خاویار‌ی در خراسان جنوبی با مشارکت بخش خصوصی در شهرستان بیرجند (دشت بجد) و همکاری سازمان شیلات ایران به مرحله اجرا در آمد.

حیدر پور افزود: در این طرح ۲۰۰ قطعه بچه ماهی خاویاری از مرکز بازسازی و حفاظت ذخایر ژنتیکی شهید رجایی مازندران تحویل و در استخر‌های پرورشی دشت بجد رهاسازی شد.

وی هدف از اجرای این طرح را گامی حیاتی برای تنوع بخشی به منابع در آمدی استان وشکوفایی صنعت شیلات عنوان کرد.

مدت دوره پرورش برای استحصال خاویار حدود ۱۲ سال وبرای تولید گوشت سفید حدود ۳ سال است.






