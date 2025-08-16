پخش زنده
طرح ملی جمعآوری گازهای همراه میدانهای نفتی جنوب استان ایلام موسوم به انجیال ۳۱۰۰، با دستور رئیس جمهور از طریق ویدئوکنفرانس و ارتباط زنده با منطقه عملیاتی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز ایلام؛ بهرهبرداری رسمی از طرح ملی جمعآوری گازهای همراه میدانهای نفتی جنوب استان ایلام موسوم به انجیال ۳۱۰۰، انروز، شنبه ۲۵ مرداد با دستور رئیس جمهور از طریق ویدئوکنفرانس و ارتباط زنده با منطقه عملیاتی آغاز شد.
طرح انجیال ۳۱۰۰ با ظرفیت جمعآوری روزانه ۲۴۰ میلیون فوتمکعب گاز همراه و مشعل، از ۸ میدان نفتی آذر، چشمهخوش، دالپری، پایدار شرق، پایدار غرب، آبان، دهلران و دانان طراحی و اجرا شده است.
هدف از اجرای این طرح، جلوگیری از سوزاندن گاز، کاهش آلایندههای زیستمحیطی و بهرهبرداری بهینه از منابع هیدروکربوری کشور اعلام شده است.
این طرح هماکنون با دریافت خوراک به مقدار حدود ۸۰ میلیون فوتمکعب در روز راهاندازی شده و آماده بهرهبرداری رسمی است.
این طرح عظیم که پس از نزدیک به یک دهه تلاش بیوقفه متخصصان و پیمانکاران داخلی به ثمر رسیده است؛ افزون بر جلوگیری از هدر رفت منابع ارزشمند، خوراک مورد نیاز صنایع پاییندستی را تأمین میکند و با خاموشی مشعلهای متعدد، به بهبود وضعیت زیست محیطی منطقه و ارتقای بهرهوری صنعت نفت کشور کمک خواهد کرد.
این طرح در زمینی به گستره ۱۰۰ هکتار در جنوب استان ایلام اجرا شده و مأموریت اصلی آن جمعآوری گازهای همراه نفت میادین دهلران، دانان، آذر، چشمه خوش و پایدار غرب است.
هدفگذاری اصلی طرح، جلوگیری از سوزاندن گاز در مشعلها، تأمین خوراک پتروشیمی دهلران، ارتقای بهرهوری، کاهش آلایندگی و ایجاد ارزش افزوده در چرخه تولید گاز است.
طرح NGL۳۱۰۰ شامل احداث کارخانه گاز و گاز مایع، احداث ۹ خط لوله انتقال خوراک و محصول، ۷ ایستگاه شیرآلات بینراهی، یک پست اصلی و خط انتقال برق از نیروگاه به سایت عملیاتی است.
محصول نهایی این واحد صنعتی، از جمله ترکیب باارزش +C۲ به عنوان خوراک اصلی واحدهای اولفین پتروشیمی دهلران استفاده خواهد شد؛ خوراکی که در تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و افزایش بازده اقتصادی نقش مهمی دارد.
عملیات اجرایی این طرح بزرگ ملی عصر روز شنبه ششم شهریور سال ۱۳۹۵، همزمان با پنجمین روز از هفته دولت و با حضور استاندار وقت ایلام، مسئولان صندوق بازنشستگی نفت، فرماندار و امام جمعه دهلران آغاز شد. در همان زمان، هدف اصلی پروژه «پایان دادن به فلرینگ» و بهرهبرداری بهینه از منابع یاد شده اعلام شده بود.
استان ایلام با در اختیار داشتن بیش از ۶ درصد ذخایر نفت و ۱۱ درصد ذخایر گاز کشور، از قطبهای مهم انرژی ایران به شمار میرود.
اکنون روزانه بیش از ۲۰۰ هزار بشکه نفت و حدود ۶ میلیون مترمکعب گاز در این استان تولید میشود و با بهرهبرداری کامل از طرح NGL۳۱۰۰، ظرفیت تولید گاز به ۱۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش خواهد یافت.
این طرح علاوه بر کاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست، زمینه توسعه اقتصادی منطقه و رونق صنایع پاییندستی را فراهم میکند؛ گامی که کارشناسان آن را نمونهای موفق از پیوند توسعه صنعتی و حفاظت محیطزیست در کشور میدانند.
بهرهبرداری از طرح ملی NGL۳۱۰۰ دهلران، نماد عزم ملی برای استفاده بهینه از منابع، کاهش اتلاف انرژی، صیانت از محیط زیست و حرکت به سوی اقتصاد پایدار است.
این طرح که از دل توان مهندسی و مدیریت ایرانی برآمده است؛ در کنار تأمین خوراک صنایع پاییندستی و ایجاد ارزش افزوده، به تثبیت جایگاه استان ایلام به عنوان یکی از قطبهای انرژی کشور محسوب میشود.