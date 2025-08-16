به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سما، یک فروند پهپاد جاسوسی متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «حی الرمال» واقع در شهر غزه سقوط کرد.

ویدیو‌های منتشر شده نشان می‌دهد که اهالی این منطقه این پهپاد صهیونیستی را در اختیار گرفتند.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران، روی آورَد.

۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ (۳۰ دی ۱۴۰۳) براساس توافقی میان حماس و رژیم صهیونیستی، در نوار غزه، آتش‌بس برقرار شد و براساس آن، تعدادی از اسیران مبادله شدند، اما در ادامه این رژیم از ورود به مذاکرات مرحله دوم آتش بس، سر باز زد و از بامداد سه‌شنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) با نقض مفاد آتش‌بس، تجاوز‌های نظامی خود به نوار غزه را از سر گرفت.

رژیم اشغالگر در این مدت با محاصره نوار غزه از ورود گسترده کمک‌های بشردوستانه به این منطقه جلوگیری می‌کند.