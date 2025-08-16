بورس انرژی ایران امروز شنبه ۲۵ مرداد، عرضه‌های متعددی را در رینگ داخلی و بین‌الملل تجربه خواهد کرد. از جمله عرضه‌کنندگان مهم امروز می‌توان به پالایش نفت تبریز و پالایش نفت امام خمینی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۲ میلیارد و ۵۵۳ میلیون کیلووات ساعت برق در تمامی تابلو‌ها طی سومین هفته مرداد ماه بود؛ فروش این میزان برق به ثبت مجموع ارزشی برابر ۳۱ هزار و ۹۸۷ میلیارد ریال در این بازار انجامید.

تابلو مشتقه برق در این هفته با فروش یک میلیارد و ۵۰۴ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بیشترین سهم را از فروش هفتگی برق در بورس انرژی ایران داشت، ارزش معاملات برق ثبت شده در این تابلو به ۲ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال رسید.

بیشترین ارزش ریالی معاملات برق در این بازار در هفته مورد بورسی نیز مربوط به تابلو فیزیکی برق آزاد بود؛ فروش ۵۳۷ میلیون و ۱۲۹ هزار کیلووات ساعت برق از این تابلو به قیمت آزاد و رقابتی مجموع ارزشی برابر ۱۹ هزار و ۴۵۱ میلیارد ریال را رقم زد.

ارزش معاملات هفتگی به ۸۲.۷ هزار میلیارد ریال

همچنین طی هفته گذشته، ارزش کل معاملات بورس انرژی ایران به ۸۲ هزار و ۷۴۵ میلیارد ریال رسید که شامل فروش حامل‌های انرژی در رینگ‌های داخلی و بین‌الملل، دادوستد برق و معاملات ابزار‌های مالی است.

در رینگ بین‌الملل، ۱۰ هزار تن آیزوریسایکل پالایش نفت تبریز و ۴ هزار تن گاز مایع پالایش نفت اصفهان عرضه می‌شود. در رینگ داخلی نیز ۱۰ هزار تن نفت سفید پالایش نفت امام خمینی و ۶ هزار تن آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان به فروش می‌رسد.

در هفته گذشته، رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی، میزبان معامله ۸۷ هزار و ۴۹۵ تن حامل انرژی بود که ارزش معاملات این بخش ۳۳ هزار و ۳۰۸ میلیارد ریال ثبت شد. شرکت نفت ستاره خلیج فارس با فروش ۲۸ هزار بشکه نفت سفید، برترین فروشنده رینگ بین‌الملل از نظر حجم و ارزش بود.

در رینگ داخلی نیز ۳۷ هزار و ۱۴۰ تن محصول به ارزش ۱۱ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال معامله شد. پالایش نفت اصفهان با عرضه ۶ هزار تن آیزوریسایکل و ثبت معامله‌ای به ارزش ۲ هزار و ۴۵۲ میلیارد ریال، بهترین فروشنده رینگ داخلی بود.