مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی از صدور پروانه رسمی فعالیت موزه دانشگاه بیرجند توسط ادارهکل موزههای کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید احمد برآبادی گفت: موزه دانشگاه بیرجند شامل مجموعهای ارزشمند از آثار و اسناد تاریخی و علمی است که در حفظ هویت فرهنگی و تاریخی منطقه نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: این موزه در معرفی مفاخر و چهرههای برجسته استان نیز نقش برجستهای خواهد داشت.
وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به افتتاح هرچه سریعتر این موزه، تأکید کرد: با راهاندازی این مجموعه، زمینه بازدید گردشگران و علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ استان بیش از پیش فراهم خواهد شد.