رصد و پایش نخل به نخل آفت سوسک سرخرطومی خرما در یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یدالله جواد پور در حاشیه کارگاه آموزشی آفت سوسک سرخرطومی خرما در میبد از فعال کردن ردیاب ماهر و کارشناس ناظر کلینیک خبرداد و گفت: به زودی رصد و پایش نخل به نخل با توجه به خرده مالکی بودن در سطح استان آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه سطح زیرکشت خرما در استان ۲ هزار هکتار و عمدتا در شهرستان‌های بافق، اردکان و میبد است افزود: آفت سوسک حنایی تا ۲ ماه پس از آلودگی قابل تشخیص نیست و در صورت عدم کنترل، می‌تواند به نابودی کامل درخت منجر شود.

جواد پور حذف پا جوش‌های اضافی، عدم انتقال پاجوش از استان‌های همجوار را در جلوگیری از آفت سوک حنایی موثر دانست.

بیش از ۶۰ نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی، دهیاران، نیرو‌های فضای سبز شهرداری و باغداران شهرستان‌های میبد، اردکان و اشکذر در کارگاه آموزشی در میبد با آفت سوسک حنایی سرخرطومی خرما آشنا شدند.

این کارگاه آموزشی با همکاری مدیریت حفظ نباتات، مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان و شهرستان میبد برگزار شد.

در این کارگاه رویا ارباب تفتی عضو هیات علمی بخش تحقیقات حشره شناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، راهکار‌های شناسایی، پیشگیری و مبارزه با این آفت را تشریح کرد.

شرکت کنندگان در ادامه به صورت میدانی از باغات روستا‌های مهرآباد، رکن آباد و بدرآباد بازید و وضعیت آلودگی، شناسایی علائم خسارت و نحوه انتشار آفت سرخرطومی را بررسی کردند.