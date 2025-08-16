به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، تا لحظه ارسال این خبر، هنوز علت وقوع این انفجار منتشر نشده است، اما منابع محلی در نیویورک اعلام کردند این انفجار که حدود ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران) روی داد، باعث آتش سوزی قابل توجهی شده است.

شدت این انفجار و آتش سوزی به حدی بوده است که دست کم یکصد نیروی آتش نشانی از بیش از ۴۰ واحد اطفای حریق به محل اعزام شده‌اند و در مجموع ۱۷۰ نیروی امدادی از جمله کارکنان اورژانس برای رسیدگی به این حادثه در صحنه رویداد حضور دارند.

ستونی از دود غلیظ دربالای این ساختمان و در نتیجه آتش سوزی دیده شده است. این انفجار و آتش سوزی در یک آپارتمان هفت طبقه در خیابان ۹۵ شرقی بین خیابان‌های دوم و اول، در منهتن رخ داد. تاکنون خبری درباره تعداد کشته‌ها و زحمی‌های احتمالی این حادثه منتشر نشده است.