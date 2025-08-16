اتحادیه جهانی علمای مسلمان، طرح استعماری رژیم صهیونی موسوم به «اسرائیل بزرگ» را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه جهانی علمای مسلمان طرح موسوم به «چشم‌انداز اسرائیل بزرگ» را که شامل همۀ فلسطین و همچنین بخش‌هایی از اردن، مصر و دیگر سرزمین‌ها می‌شود، به شدت محکوم و اعلام کرد: این طرح را اشغال غیرقانونی و غیراخلاقی به تمام معنا و ناقض همۀ هنجار‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌داند.

در بیانیه‌ای که این اتحادیه منتشر کرده، آمده است: این طرح، نشان‌دهنده تکبر اشغالگران و تجاوز مداوم آنها به سرزمین و اماکن مقدس فلسطین، گسترش شهرک‌سازی‌ها، یهودی‌سازی قدس و آوارگی مردم فلسطین است که همگی در قالب سیاست سیستماتیک کشتار، گرسنگی و نسل‌کشی انجام می‌شود.

در این بیانیه تأکید شده است: اظهارات نتانیاهو دربارۀ «اسرائیل بزرگ» نشان‌دهنده یک طرح استعماری خطرناک است که کل امت اسلامی را هدف قرار می‌دهد و غزه امروز به عنوان سپری برای امت اسلامی است که بار رویارویی را به دوش می‌کشد و بهای آن را به نمایندگی از مسلمانان می‌پردازد.

این بیانیه می‌افزاید: سکوت مکرر اعراب و مسلمانان و حتی همکاری با اشغالگران، آنها را به ادامه تجاوز خود در جنگ علیه غزه تشویق کرده و مردم فلسطین را در مواجهه با ماشین کشتار و تخریب رژیم صهیونیستی تنها گذاشته است.

این اتحادیه از رهبران امت اسلامی خواست تا بر اختلافات خود غلبه کرده و برای محافظت از خود، به وحدت صادقانه دست یابند.

همچنین از علما و اندیشمندان خواست تا با سخنان صادقانه و مواضع جسورانه، روحیه اسلامی را بیدار کنند. علمای مسلمان از ملت‌های اسلامی نیز خواست تا وظیفه حمایت مادی و معنوی خود را انجام دهند و از جامعه بین‌المللی خواست تا قبل از اینکه تاریخ، همدستی آنها را در جنایات قرن ثبت کند، فوراً اقدام کنند.

این بیانیه همچنین مخالفت اتحادیه علمی مسلمان با هرگونه عادی‌سازی روابط با اشغالگران را اعلام کرد و آن را حمایت مستقیم از طرح‌های تجاوزکارانه آنها دانست.

علمای مسلمان تأکید کرد که راه حل در وحدت امت اسلامی، حمایت از مقاومت شجاعانه فلسطین، حمایت از آن از طریق همه ابزار‌های مشروع و قطع همه روابط با اشغالگران صهیونیستی نهفته است.

این اتحادیه از امت اسلامی خواست تا برای مقابله با هرگونه طرح توسعه‌طلبانه کاملاً آماده باشد و تأکید کرد: پایبندی به وحدت و اقدام مشترک، راه متوقف کردن رژیم غاصب، بازگرداندن حقوق مشروع مردم فلسطین و محافظت از قدس و اماکن مقدس آن در برابر یهودی‌سازی و تجاوز است.