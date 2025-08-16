فصل ۲۶ – ۲۰۲۵ فوتبال آلمان با برگزاری دور نخست جام حذفی موسوم به دی اف بی پوکال آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار‌های روز نخست فصل ۲۶ – ۲۰۲۵ فوتبال آلمان و در دور نخست مسابقات جام حذفی موسوم به دی اف بی پوکال، تیم بایرلورکوزن با ۴ گل در خانه تیم گروساسپاخ به برتری رسید، اونیون برلین با ۵ گل گورتزلو را شکست داد و آرمینیا بیله فلد با گلی دیرهنگام از سد وردربرمن گذشت.



در ادامه این دور امروز شنبه تیم هامبورگ در خانه پیرماسنز به میدان می‌رود، سندهاوزن پذیران لایپزیش است و هانزا روستوک از هوفنهایم میزبانی می‌کند.