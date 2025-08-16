پخش زنده
کشف نورونهای نخاعی که کنترل تنفس را تقویت میکنند، امیدی تازه برای درمان بیماران آسیب نخاعی ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مطالعهای جدید به سرپرستی پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه کیس وسترن رزرو نشان میدهد گروهی از سلولهای عصبی نخاع و مغز، موسوم به اینترنورونها، میتوانند تنفس را در شرایط خاص فیزیولوژیکی – مانند ورزش یا محیطهای با ارتفاع بالا – تقویت کنند.
پژوهشگران با شناسایی زیرمجموعهای از اینترنورونها، نقطهای جدید و نسبتاً در دسترس برای درمان آسیبهای نخاعی و بیماریهای مرتبط با تنفس معرفی کردهاند. یافتهها نشان میدهد مسدود کردن سیگنالهای این سلولها موجب دشواری در تنفس هنگام افزایش دیاکسید کربن خون (هایپرکاپنیا) میشود.
پولیکسنی فیلیپیدو، استادیار علوم اعصاب و پژوهشگر ارشد این مطالعه گفت: «در حالی که میدانیم ساقه مغز ریتم پایه تنفس را تنظیم میکند، مسیرهای دقیق افزایش فعالیت نورونهای حرکتی تنفسی تا کنون ناشناخته بود، تا این کشف»
فیلیپیدو توضیح داد: «این سلولهای نخاعی برای کمک به بدن در تنظیم تنفس در پاسخ به تغییراتی مانند افزایش CO2 اهمیت دارند.»
پژوهشگران از مدلهای موشی ژنتیکی استفاده کردند تا مسیرهای دخیل در تنفس را بررسی کنند. آنها اتصالات نورونها را ترسیم کرده، فعالیت الکتریکی آنها را اندازهگیری، رفتار مدلها را مشاهده و ساختار و عملکرد نورونها را با میکروسکوپی بررسی کردند.
نتایج نشان داد که این زیرمجموعه تخصصی نورونهای نخاعی، نقش کلیدی در کنترل تنفس دارد. تیم پژوهشی اکنون در حال بررسی است که آیا هدف قرار دادن این نورونها میتواند در بیماریهای عصبی تخریبکننده مانند ALS و آلزایمر نیز به بازگرداندن تنفس کمک کند یا خیر.
این یافتهها در نشریه Cell Reports منتشر شده است.