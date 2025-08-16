پخش زنده
مدیر منابع آب شهرستان مشگینشهر حجم ذخیره فعلی سد سبلان را حدود ۲۳ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۰ درصد کاهش را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل شهرام خلیلی، اظهار کرد: متأسفانه در سالهای اخیر مصارف آب در بخشهای مختلف بهشدت افزایشیافته است و بخش کشاورزی با هدردادن آب و مصرف بیرویه، موجبات کمبود این منبع خدادادی شده است.
وی لزوم توجه به برنامههای اصلاح الگوی مصرف و تغییر نوع کشت و استفاده از محصولات کم آب بر را در شرایط کنونی کارساز عنوان کرد و افزود: کشاورزان منطقه با سیاستهای بخش آب شهرستان همراهی کنند تا در آینده با مشکل بیآبی مواجه نشویم.
مدیر منابع آب شهرستان مشگینشهر گفت: به دنبال عملیاتی کردن برنامههای حفاظت از منابع آب در یک سال گذشته بیش از ۵۱ هکتار از حریم و بستر رودخانههای شهرستان مشگینشهر آزادسازی شده است.
خلیلی حجم ذخیره فعلی سد سبلان را حدود ۲۳ میلیون مترمکعب عنوان کرد و ادامه داد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۰ درصد کاهش را نشان میدهد.
وی تصریح کرد: ۱۴ سد با حجم تنظیمی ۱۵۰ میلیون مترمکعب در شهرستان مشگین شهر احداث شده است و بیش از ۳ هزار هکتار اراضی در پایاب این سدها وجود دارد.
مدیر منابع آب شهرستان مشگینشهر خاطرنشان کرد: طول رودخانههای شهرستان مشگین شهر را ۱۹۰ کیلومتر عنوان کرد و گفت: طول مسیلهای این شهرستان نیز حدود ۱۷۰ کیلومتر است.
مدیر منابع آب شهرستان مشگینشهر همچنین اظهار داشت: بیش از ۱۴۴ رشته قنات، ۹۶۸ دهنه چشمه و یک هزار ۹۲۷ حلقه چاه در سطح شهرستان وجود دارد و ۹ دهنه چشمه آبگرم معدنی و ۳ دهنه چشمه آبسرد معدنی در حال بهرهبرداری در شهرستان وجود دارد.