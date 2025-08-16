فرمانده انتظامی نور از آزادسازی ۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در امیرآباد این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی نورگفت : در اجرای طرح برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی و در پی کسب خبری مبنی بر ساخت و سازهای غیرمجاز در بخشی از زمینهای کشاورزی این شهرستان موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.
سرهنگ احمد امینی افزود: با انجام بررسیهای مقدماتی و تحقیقات پلیسی و پس از هماهنگیهای قضائی، با همکاری ماموران انتظامی و کارشناسان اداره جهاد کشاورزی، حصارها و ساخت و سازهای ایجاد شده در زمینهای مذکور تخریب شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نور، تصریح کرد: در اجرای این ماموریت، ۱۱ مورد دیوارکشی، تفکیک و ساخت و ساز غیرمجاز در ۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی شهرستان تخریب و در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت.
سرهنگ امینی ارزش زمینهای رهاسازی شده در این عملیات را بالغ ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و از تشکیل پرونده برای ۳ نفر از سودجویان که اقدام به احداث ساختمان و دیوارکشی در زمینهای مذکور کرده بودند خبر داد.