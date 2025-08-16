به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی از خرید ۱۳ هزار و ۸۲۶ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خبر داد و گفت: تاکنون ۸۲ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

میثم پیشدادیان افزود: ارزش ریالی گندم خریداری شده ۲۸۴ میلیارد و ۶۹۸ میلیون تومان است که از این میزان تاکنون ۲۳۳ میلیارد و ۱۴۲ میلیون تومان به حساب کشاورزان واریز شده است.

به گفته وی، هزار و ۶۹۹ تن از طریق مراکز ملکی و ۱۲ هزار و ۱۲۷ تن از طریق مباشران خریداری شده است.

مدیرکل غله خراسان جنوبی گفت: در این مدت ۴ هزار و ۸۱ محموله گندم توسط ۲ هزار و ۵۴۲ کشاورز به مراکز خرید تحویل شده است.

پیشدادیان با اشاره به اینکه شهرستان بشرویه با خرید ۳ هزار و ۲۲۵ تن بیشترین سهم خرید گندم را به خود اختصاص داده است، افزود: روند پرداخت وجه گندم به‌صورت مستمر در حال انجام است و به تدریج مابقی مطالبات نیز به کشاورزان پرداخت خواهد شد.