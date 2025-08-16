استاندار تهران:
جنگ ۱۲ روزه بهعنوان یک تجربه میدانی، باعث آسیبشناسی جدی در حوزه بحران شد
استاندار تهران با اشاره به حجم فشارهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: این جنگ، اگر چه با برنامهریزی دشمن برای ایجاد اغتشاش و بحران در پایتخت طراحی شده بود، اما، به فرصتی برای بازآرایی ظرفیتها و اصلاح زیرساختها تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
محمدصادق معتمدیان امروز در شورای فرهنگ عمومی استان تهران با اشاره به تمرکز اصلی حملات دشمن در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر در حملات هوایی بود، گفت: تهران بیشترین آمار این حملات، بیشترین شهدا و بالاترین آسیب به زیرساختها را در این مدت تجربه کرد در حالیکه با وجود اصابت موشکها به مخازن سوخت در شهران و شهرری، هیچگونه بحرانی در تامین سوخت بویژه بنزین ایجاد نشد.
رکورد مصرف بنزین در روز اول جنگ/مردم همراهی کردند، شبکه تامین پایدار ماند
وی افزود: تنها در روز اول جنگ، بیش از ۲۸ میلیون لیتر بنزین در استان تهران مصرف شد که بیسابقهترین رقم در تاریخ کشور است که آن هم افزایش ناگهانی تقاضا برای سفر، خرید و خروج از شهر، فشار بیسابقهای به شبکه تامین وارد کرد، اما با تامین سوخت از پالایشگاههای اراک، اصفهان، سمنان و همدان و بهکارگیری بیش از ۵۰ سیستم سیار، پایداری شبکه حفظ شد.
تخریب برق و آب در دهها نقطه/بازسازی فوری بدون قطعی سراسری
استاندار تهران ادامه داد: در جریان حملات، زیرساختهای برق در ۶۳ نقطه آسیب دید، اما با آمادهباش ۲۵۵ گروه عملیاتی، قطعیهای گسترده رخ نداد همچنین چهار شاهراه آبرسانی در تجریش، میدان قدس آسیب دید که با تلاش شبانهروزی مجموعه آب و فاضلاب، طی کمتر از ۳ روز بازسازی شد و آبرسانی به جمعیت ۷۰ تا ۸۰ هزار نفری منطقه ادامه یافت.
ارتقای ساختار بحران استان تهران / ایجاد سه ناحیه مدیریتی بحران
استاندار تهران گفت: این جنگ بهعنوان یک تجربه میدانی، باعث آسیبشناسی جدی در حوزه بحران شد، با پیشنهاد استانداری تهران و موافقت وزارت کشور، ادارهکل بحران استان به «مرکز بحران» ارتقا یافت و ساختار سهگانهای برای شرق، مرکز و غرب تهران در نظر گرفته شد تا در شرایط بحرانی بتوان کل استان را پوشش داد.
حضور میلیونی جمعیت در شهرستانها/توزیع نان سهشیفته و برخورد با متخلفان
معتمدیان با بیان اینکه برخی شهرستانهای تهران در جریان جنگ، تا پنج برابر ظرفیت معمول خود جمعیت پذیرش کردند، افزود: تامین نان، سوخت و مایحتاج عمومی در چنین شرایطی بسیار دشوار بود البته با دستور رییسجمهور، ستادهای تنظیم بازار به سرعت فعال شد و نانواییها بهصورت سهشیفته فعال شدند همچنین با ۱۳۸ نانوایی متخلف که علیرغم دریافت آرد یارانهای تعطیل کرده بودند، برخورد و سهمیه آنها لغو شد.
تامین امنیت بیسابقه در ۳۰۰ گلوگاه تهران/کاهش ۶۰ درصدی جرایم
استاندار تهران اضافه کرد: با تصمیم شورای امنیت کشور، در کمتر از ۴۸ ساعت، ۳۰۰ ایستگاه بازرسی در اتوبانها و مبادی ورودی و خروجی تهران ایجاد شد این طرح با همکاری نیروهای نظامی، انتظامی، بسیج، سپاه، اطلاعات و دستگاه قضایی اجرا شد که منجر به کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی جرایم عمومی شد.
بحران آب تهران/ مصرف خانگی، عامل اصلی فشار به منابع آبی
وی با اشاره به ورود استان به ششمین سال خشکسالی گفت: مشکل آب تهران تنها به اقلیم محدود نمیشود.
معتمدیان افزود: در حالیکه ۸ درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور به مصرف شرب میرسد، این رقم در استان تهران به ۴۲ درصد رسیده است، بارگذاری جمعیتی بیرویه، ساختوساز در مناطقی فاقد آب و فروش انشعابات، دلایل اصلی بحران است.
تهران بیش از توان اکولوژیکی بارگذاری شده /فرونشست زمین تا ۳۱ سانتیمتر
وی تاکید کرد: توان اکولوژیکی تهران چهار برابر بیش از ظرفیتش بارگذاری شده است این موضوع عامل اصلی بحرانهایی مانند تنش آبی، آلودگی هوا، ترافیک و فرونشست زمین است.
به گفته وی، تهران اکنون جزو سه استان اول کشور از نظر نرخ فرونشست زمین است، که علت آن برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی است.
اقدامات جبرانی برای تامین آب/پروژههای طالقان، علاجبخشی شرق و فاضلاب غرب
معتمدیان با اشاره به طرحهای اجرایی در حوزه آب گفت: مرحله اول انتقال آب از طالقان به تهران به پایان رسیده و در حال تست است.
وی یادآور شد: طرح علاجبخشی شرق نیز با حفر تونل ۲۸ کیلومتری تا اسفند سال آینده به بهرهبرداری میرسد همچنین طرح فاضلاب غرب تهران موسوم به «رینگ قمر بنیهاشم» نیز در حال تکمیل است.
ضرورت تفکیک آب شرب از آب مصرفی/الگوهای هوشمند و کنترل مصرف
معتمدیان با اشاره به مصرف بالای خانگی ادامه داد: ۳۰ درصد آب در حمام، ۳۰ درصد در شستوشو و ۴۰ درصد در سایر مصارف غیرضروری استفاده میشود در حالیکه تنها ۴ درصد آب مصرفی، آشامیدنی است.
استاندار تهران خواستار تفکیک آب شور از آب شرب، نصب تجهیزات کاهنده و توسعه کنتورهای هوشمند با هدف کاهش مصرف آب در استان شد.
تمرکززدایی و نظارت بر ساخت وسازهای تهران/برخورد با تراکمفروشی
معتمدیان با اشاره به برنامه تمرکززدایی از تهران گفت: ساختار نظارتی جدیدی با عنوان دفتر نظارت بر حریم شهرها در استانداری ایجاد شده تا با کمک دادههای ماهوارهای و تکنولوژیهای نوین، مانع از ساختوسازهای غیرقانونی و بارگذاری جمعیتی بیشتر شویم.
وی تاکید کرد: ساخت وساز در مناطقی که فاقد زیرساخت آبی هستند، باید ممنوع شود.