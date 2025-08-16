به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛هفته نخست رقابت‌های فصل جدید دسته ی برتر فوتبال ایران ،دوشنبه ۲۷ مرداد با دیدار تیم‌های خیبر خرم‌آباد و مس رفسنجان آغاز می‌شود.

این دیدار از ساعت ١٩ و ٣٠ دقیقه در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار می شود.

براساس تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، بلیط دیدار خیبر و مس رفسنجان رایگان شد.

در این فصل سید مهدی رحمتی به‌عنوان سرمربی خیبر و رسول خطیبی به‌عنوان سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان هدایت دو تیم را بر عهده ‌دارند.

در فصل گذشته خیبر با ٣٣ امتیاز در جایگاه یازدهم و مس رفسنجان با ٢٨ امتیاز تیم چهاردهم جدول شد.



