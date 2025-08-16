مدیرعامل توانیر گفت: نخستین تفاهم‌نامه اجرای طرح گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مشترکان خانگی برق در استان یزد به امضا رسید و این طرح به طور همزمان در استان بوشهر نیز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در زمینه توسعه کارور‌های برق اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، مشترکان خانگی که موفق به کاهش مصرف شوند، قادر خواهند بود گواهی صرفه‌جویی دریافت کرده و از مزایای مالی آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: به دلیل کوچک بودن مصرف هر مشترک خانگی، این طرح با استفاده از کارور‌های برق اجرا می‌شود تا صرفه‌جویی‌های خرد به صورت تجمیعی به ارزش اقتصادی تبدیل شود.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: با توجه به گستردگی جامعه مشترکان، ورود بخش خصوصی برای مدیریت و اجرای این فرآیند ضروری است.