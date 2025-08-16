مادر شهید والامقام محمد علی رحیمی از شهدای شهرستان باروق دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مادر گرانقدر شهید والامقام محمد علی رحیمی از شهدای شهرستان باروق پس از سال‌ها تحمل رنج فراق فرزند شهیدش، دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

حاجیه خانم مرحمت دروگری از مادران فداکار و باایمانی بود که در راه تربیت فرزندی پاکباز و مجاهد، تمام عمر خود را وقف خدمت به خانواده، ایمان و ارزش‌های اسلامی کرد.

فرزند برومندش، شهید محمد علی رحیمی ، در دوران دفاع مقدس با حضور در صف مقدم جبهه‌ها، جان خود را نثار حفظ میهن و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی کرد و نام خود را در زمره شهدای ثبت کرد.

مراسم تشییع و خاک‌سپاری پیکر پاک آن بانوی بزرگوار با حضور نیرو‌های نظامی و انتظامی وبا حضور اقشار مختلف مردم. خانواده‌های معظم شهدا، و مسئولان شهرستانی و استانی در گلزار شهدای شهرستان باروق برگزار شد.

شهید والامقام محمد علی رحیمی در سال ۱۳۴۷/۳/۶ در یک خانواده مومن و مذهبی در باروق متولدو در تاریخ ۱۳۶۷/۳/۳۱در منطقه سرپول ذهاب بر اثر اصابت تیر به فیض شهادت نائل شد. پیکر این مادر مهربان در کنار فرزند شهیدش در گلزار شهدای شهرستان باروق به خاک سپرده شد.