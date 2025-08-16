بر اساس این دستورالعمل، شرکت مدیریت منابع آب ایران و زیرمجموعه‌های آن موظف‌اند با انتشار فراخوان عمومی در مدت زمان مشخص، نسبت به جذب سرمایه‌گذار اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این دستورالعمل، همه سرمایه‌گذاران مجاز به عرضه تمام یا بخشی از برق تولیدی خود، چه به‌صورت قرارداد دوجانبه با مصرف‌کننده و چه از طریق بازار مشتقه در تابلوی آزاد هستند.

نیروگاه‌هایی که قرارداد ماده ۱۲ دارند، تا سقف تعهدات مصوب شورای اقتصاد اجازه عرضه برق در تابلوی برق آزاد را خواهند داشت. درآمد فروش برق در این تابلو پس از کسر سقف مبلغ مصوب شورای اقتصاد، صرف بازپرداخت سرمایه‌گذاری مطابق چارچوب مصوبات خواهد شد.

مدیریت شبکه نیز موظف است پیش از عرضه برق در تابلو، قرارداد پشتیبانی با نیروگاه‌ها منعقد کند. در صورتی که برق عرضه شده به فروش نرسد، خرید آن بر اساس ضوابط بازار برق ایران به عهده مدیریت شبکه خواهد بود.

شرکت مدیریت منابع آب ایران مسئول نظارت بر عملکرد سرمایه‌گذار در دوره احداث و اخذ تضامین لازم برای رعایت برنامه زمانی و اجرای پروژه است. در صورت تأخیر غیرموجه بیش از ۶ ماه در آغاز احداث نیروگاه، مجوز سرمایه‌گذاری ابطال و فراخوان مجدد برگزار خواهد شد.

مسئولیت کلی نظارت بر اجرای این دستورالعمل و تفسیر بند‌های آن بر عهده معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی است.