به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان اشنویه در جلسه برنامه ریزی گرامیداشت هفته دولت با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی ۷۴ طرح عمرانی و خدماتی در هفته دولت در این شهرستان گفت: این طرحها با اعتبار بیش از ۸۳۵ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی می‌شوند.

سیدعلی ترابی افزود: این طرحها شامل بیمارستان ۸۰ تختخوابی اشنویه، پل پوش آباد، طرح هادی بنیاد مسکن،پروژه‌های شهرداری،راهداری، ورزشی، طرحهای صنعتی و اقتصادی، مسکن معلولان، عمران شهری، تأمین آب و توسعه برق است که با حضور مقامات کشوری و استانی افتتاح یا کلنگ زنی می شوند.

ترابی اظهارکرد: برگزاری یادواره شهدای دولت، تجلیل از کارکنان نمونه اداره ها، گل‌افشانی مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران و برگزاری میز خدمت در روستا‌ها از دیگر برنامه‌های این هفته در این شهرستان خواهد بود.

خبرنگار: علیپور