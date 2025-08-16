پخش زنده
بمناسبت اربعین حسینی ۷۷ بسته گوشت گرم قربانی بین خانوادههای ایتام و محسنین زیر پوشش کمیته امداد شهرستان رودان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کمیته امداد شهرستان رودان گفت: این بستههای ۵ کیلوگرمی به ارزش بیش از ۵۴ میلیون تومان از سوی یک حامی تامین شده است.
موسی صادقی افزود: این حامی بیش از ۲۰۰ یتیم و فرزند محسنین را تحت حمایت خود دارد.
رئیس کمیته امداد شهرستان رودان گفت: اکنون دو هزار و ۴۸۲ حامی در این شهرستان حمایت مادی و معنوی هزار و ۹۵۱ یتیم و فرزند محسنین را بر عهده دارند.