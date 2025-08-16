پخش زنده
نخستین بار در تاریخ صنعت برق ایران، تعمیرات اساسی و فوق تخصصی یک نیروگاه گازی کلاس F، با موفقیت و توسط متخصصان شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، این عملیات منجر به بازگشت ۲۶۴ مگاوات ظرفیت تولید به شبکه سراسری شد.
معاون الکتریک شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، با اعلام این موفقیت بیسابقه ملی گفت: پشتیبانی فنی و مهندسی از محل انجام تعمیرات تخصصی و فوق تخصصی نیروگاههای کشور بر پایه کیفیت و زمانبندی دقیق، اولویت و رسالت اصلی ماست. ما همواره تلاش کردهایم سهم قابل قبولی در پایداری شبکه برق کشور مطابق تعهداتمان داشته باشیم.
محمدباقر لطفی با اشاره به اهمیت این رویداد ممتاز در صنعت نیروگاهی کشور، افزود: واحدهای کلاس F مدل V ۹۴.۳ A پیچیدهترین و پیشرفتهترین مولدهای الکتریکی جهان هستند. تا پیش از این، تعمیرات اساسی و رفع اشکالات فنی این واحدها به دلیل پیچیدگی فنی بالا، انحصاراً در اختیار کشور سازنده بود.
او در تشریح چالش پیشآمده گفت: پس از بروز اشکال در هسته ژنراتور و آسیب دیدگی شینههای استاتور، واحد گازی ۲۶۴ مگاواتی G ۱۱ نیروگاه رودشور از نوع کلاس F از مدار خارج شد. خروج این واحد معادل محرومیت نزدیک به نیم میلیون نفر از مشترکان از برق بود.
معاون الکتریک شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با تاکید بر دستاوردهای این عملیات گفت: رفع اشکال این واحد کلاس F برای نخستین بار در ایران و توسط دانش مهندسی بومی شرکت ما انجام پذیرفت و دستاوردهای بزرگی برای این مجموعه و صنعت برق کشور به دست آمده که مهمترین آن عبارتند از دمونتاژ روتور ژنراتور بدون نیاز به حضور سرپرست خارجی، ساخت شینههای استاتور جدید کاملاً مبتنی بر دانش بومی و اندازهگیریهای دقیق مهندسی و بدون داشتن نمونه اولیه، ترمیم شینههای آسیبدیده استاتور در محل نصب و بدون نیاز به خارجسازی و ثبت رکورد سریعترین زمان تعمیر در واحدهای دارای فناوری خاص.
لطفی افزود: این موفقیت، علاوه بر تکمیل چرخه مهندسی تعمیرات اساسی و فوقتخصصی در کشور، گامی بلند و تاریخی به سوی خوداتکایی صنعت نیروگاهی ایران محسوب میشود.
با بازگشت این واحد ۲۶۴ مگاواتی به مدار و همچنین تکمیل توان واحد مکمل بخار، در مجموع ۳۷۹ مگاوات به ظرفیت تولید شبکه سراسری برق کشور اضافه میشود.