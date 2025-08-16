پخش زنده
امروز: -
طرح جمعآوری گازهای مشعل میدانهای جنوب استان ایلام (انجیال ۳۱۰۰) با سرمایهگذاری ۱.۶ میلیارد دلار با فرمان رئیسجمهور و به یاد شهیدان بهصورت ویدئوکنفرانس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طرح انجیال ۳۱۰۰ امروز (شنبه، ۲۵ مرداد) با هدف جمعآوری گازهای همراه نفت و جلوگیری از سوزاندن آنها در میدانهای جنوب استان ایلام با فرمان مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری و با حضور محسن پاکنژاد، وزیر نفت بهصورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.
طرح جمعآوری گازهای همراه میدانهای جنوب استان ایلام شامل مجتمع انجیال ۳۱۰۰، ۲ ایستگاه تقویت فشار، یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی و بیش از ۳۵۰ کیلومتر خط لوله انتقال خوراک و محصول با ظرفیت ۲۴۰ میلیون فوتمکعب در روز احداث شده است. گاز غنی تولیدی پس از فشارافزایی به مجتمع انجیال ۳۱۰۰ منتقل و پس از شیرینسازی، نمزدایی و استخراج، محصولاتی ازجمله گاز سبک، +C ۲ (اتان و ترکیبات سنگینتر)، گوگرد و مایعات گازی تولید میشود.
همچنین ۱۰۵۵ تن در سال +C ۲ (اتان و ترکیبات سنگینتر)، ۱۳۲ هزار تن در سال گوگرد، ۸۵۰ بشکه در روز میعانات گازی و روزانه بیش از ۴.۳ میلیون مترمکعب در روز گاز شیرین در انجیال ۳۱۰۰ تولید میشود؛ گاز شیرین این طرح به شبکه سراسری گاز تزریق و ترکیبات سنگینتر به واحدهای پاییندستی ازجمله انجیال ۳۲۰۰ (پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس) در حوزه غرب کارون و از آنجا برای پتروشیمی بندر امام ارسال میشود که با راهاندازی پتروشیمی دهلران، برش سنگین (+C ۲) خوراک این واحد را تأمین میکند.
مجموع سرمایهگذاری اجرای طرح جمعآوری گازهای همراه میدانهای جنوب استان ایلام ۱.۶ میلیارد دلار است که به خاموشی هشت مشعل در منطقه و جلوگیری از سوزاندن گاز همراه نفت به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار در سال منجر میشود.
هماکنون طرح جمعآوری گازهای همراه میدانهای جنوب استان ایلام که بیش از ۸۵ درصد تجهیزات مورد نیاز آن از داخل تأمین شده، با دریافت حدود ۸۰ میلیون فوتمکعب در روز خوراک افتتاح شده است و بهتدریج به ظرفیت کامل میرسد.
اشتغال ۱۵۰۰ نفر بهصورت مستقیم و ۳۰۰۰ نفر بهصورت غیرمستقیم در دوران بهرهبرداری از انجیال ۳۱۰۰ از دیگر مزایای احداث این طرح است که در کنار کاهش چشمگیر آلایندههای زیستمحیطی و بهبود کیفیت هوا، حفظ ثروت و ایجاد ارزش افزوده بالا با تکمیل زنجیره ارزش محصولات هیدروکربنی، نقش بسزایی در محرومیتزدایی منطقه دارد.