باشگاه استقلال: تغییر محل بازی تراکتور - استقلال مغایر با مقررات حاکم بر فوتبال است
باشگاه استقلال در بیانیهای به تصمیم سازمان لیگ مبنی بر برگزاری دیدار تراکتور و استقلال در شهر تبریز واکنش نشان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبر گزاری صدا و سیما
، در بیانیه باشگاه استقلال آمده است: باشگاه استقلال رأی اخیر کمیته استیناف در خصوص لغو محرومیت خانگی باشگاه تراکتور را اقدامی مغایر قانون و اصول و مقررات حاکم بر فوتبال و عدالت ورزشی میداند.
طبق حکم قطعی کمیته انضباطی تیم تراکتور از بازی خانگی محروم شده است نه از بازی در استادیوم خانگی!
این کمیته بدون پذیرش اعاده دادرسی بر اساس ماده ۱۰۸ آییننامه انضباطی، به استناد ماده ۴۰ رأی قطعی فصل گذشته را تغییر داده است. سوال اینجاست که کمیته استیناف چه مجوزی برای نقض حکم قطعی و تغییر ماهیت مجازات داشته است؟
استدلالی که بر سقوط تیم نساجی به لیگ پایینتر بنا شده، نهتنها در مقررات داخلی جایگاهی ندارد، بلکه در قوانین فیفا نیز پذیرفته نیست و این تصمیم سابقه خطرناکی ایجاد میکند و منجر به سلسله مشکلات زیاد و تصمیمات غلطی در آینده میشود که اقتدار و اعتبار احکام انضباطی را در فوتبال ایران به شدت تضعیف مینماید؛ لذا باشگاه استقلال ایران ضمن اعتراض به این رای؛ تاکید دارد که فصل جدید لیگ برتر نباید با شبهه و شائبه جانبداری رای هیچ تیمی آغاز شود.