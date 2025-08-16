به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در این آئین که توسط انجمن سینمای جوانان ایران و با همکاری باشگاه فیلم اشراق، کوشک باغ هنر و شرکت نوسازی اراضی عباس آباد برگزار می‌شود، به آثار برگزیده پویش فیلم‌سازی «وطن به روایت من» بر اساس انتخاب نهایی هیئت داوران جوایزی اهدا می‌شود و آثار راه یافته از این پویش نیز به چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی خواهند شد.

تقدیر از دفاتر فعال انجمن سینمای جوانان ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بخش دیگری از این آئین است.

«ستاره اسکندری» بازیگر و کارگردان، «محمدعلی باشه‌آهنگر» کارگردان و «مسعود معینی‌پور» عضو هیئت‌علمی دانشگاه، رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و مدیر اسبق شبکه ۴ سیما داوران پویش فیلم‌سازی «وطن به روایت من» هستند.

دبیری این پویش فیلم‌سازی که توسط انجمن سینمای جوانان ایران در تیر ۱۴۰۴ برگزار شد، بر عهده سعید نجاتی بوده است.

آئین پایانی پویش فیلم‌سازی «وطن به روایت من» ساعت ۱۶:۳۰ چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ در عمارت کوشک باغ هنر برگزار خواهد شد.