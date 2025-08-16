مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان همدان گفت: خرید تضمینی گندم در ۵۶ مرکز خرید استان امسال به ۳۷۰ هزار تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، خوانساری افزود: پیش بینی می‌شود امسال ۴۰۰ هزار تن از کشاورزان به قیمت هر کیلو ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شود.

او گفت: تاکنون بیش از ۷ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی گندم در استان داشته‌ایم که ۴ هزار میلیارد تومان آن به کشاورزان پرداخت شده است و بقیه هم در هفته‌های آینده پرداخت می‌شود.

خوانساری تأکید کرد: هم اکنون ذخیره گندم در استان برای یک سال آینده انجام شده است و گندم مازاد خریداری شده به ۱۱ استان کشور ارسال می‌شود.

او تصریح کرد: پارسال ۷۲۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خرید تضمینی شد و امسال با کاهش نزولات آسمانی کاهش برداشت محصول را هم داشته‌ایم.