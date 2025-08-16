به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار با دستور کار اعلام اعتبارات پیشنهادی برای طرح‌های دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ برگزار شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه میاندوآب در این جلسه گفت: در سال جاری ۸۴ طرح با اعتباری بالغ بر ۲ و ۸۹۰ میلیارد ریال برای ۳۴ دستگاه اجرایی تعریف شده است، با توجه به محدود بودن اعتبارات، ضمن رعایت عدالت در توزیع اعتبارات، اهمیت ویژه‌ای نیز نسبت تکمیل طرح‌های نیمه تمام در حوزه‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی درنظر گرفته شده است.

امیرتیموری افزود: حدود ۶۴ درصد از اعتبارات سال ۱۴۰۳ معادل یکهزار و ۱۶۰ میلیارد ریال جذب شده است که تلاش خواهیم کرد میزان جذب اعتبارات در سال ۱۴۰۴ به میزان قابل توجهی افزایش یابد.