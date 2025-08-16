اسامی داوران روز نخست هفته اول لیگ برتر فوتبال
داوران بازیهای روز دوشنبه هفته جاری در لیگ برتر فوتبال ایران مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، بیست و پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران از ۲۷ مردادماه جاری در حالی آغاز میشود که کمیته داوران اسامی داوران هر یک از ۴ دیدار روز دوشنبه هفته جاری را منتشر کرد.
دوشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴۳
*ذوب آهن اصفهان - پیکان تهران
داور: حسن اکرمی کمکها: دانیال باشند، میلاد قاسمی و کیوان علیمحمدی ناظر: حیدر شکور داور VAR: سیدرضا مهدوی کمک: علیرضا مرادی
*گل گهر سیرجان - آلومینیوم اراک
داور: وحید زمانی کمکها: بهمن عبدالهی، مهدی شفیعی، مسعود حقیقی ناظر: سیداحمد صالحی داور VAR: میثم حیدری کمک: فرهاد مروجی
*پرسپولیس - فجر شهید سپاسی شیراز
داور: وحید کاظمی کمکها: علیرضا ایلدروم، علیرضا ممبنی، محمدعلی صلاحی ناظر: یداله جهانبازی داور VAR: موعود بنیادی فرد کمک: فرهاد فرهادپور
*خیبر خرم آباد - مس رفسنجان
داور: مرتضی منصوریان کمکها: یعقوب سخندان، محسن بابایی و رضا مرادی ناظر: بابک داوری