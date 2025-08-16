به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌تئاترشهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.



در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر نمایش «بر زمین میزندش» به کارگردانی علی شمس که اجرای خود را از ۲۲ تیر در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر با ظرفیت ۴۰۰ نفر و قیمت بلیت ۴۰۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۲۹ اجرا و میزبانی از ۸۸۹۶ مخاطب توانست به فروشی معادل ۳ میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دست پیدا کند.



تالار چهارسونمایش «الاویاتان» به کارگردانی محمد میرعلی اکبری که اجرای خود را از ۲۴ مرداد در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر ساعت ۱۸:۳۰، با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده بود، با مجموع ۱ اجرا و میزبانی از ۷۸ مخاطب توانست به فروشی معادل ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسددر همین سالن در ساعت ۲۰:۱۵ برای نمایش «خرچنگ» به کارگردانی پویا پیرحسینلو که اجرای خود را از ۲۴ مرداد در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر، با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، با مجموع ۱ اجرا و میزبانی از ۱۱۱ مخاطب توانست به فروشی معادل ۲۸ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان برسد.



تالار قشقایی نمایش «ریگ چاه» به کارگردانی علی پیمان نیز که از ۲۴ مرداد ساعت ۱۸ در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۱ اجرا و میزبانی از ۷۱ مخاطب، فروشی معادل ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان داشته است. در همین سالن نیز نمایش «نود و یک ۹۱» به کارگردانی آرش دادگر نیز که از ۲۴ مرداد ساعت ۲۰ با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته است، با ۱ اجرا و میزبانی از ۸۵ مخاطب، فروشی معادل ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داشته است.



تالار سایه نمایش «مکبث نیهیلیسم» به کارگردانی نیما گودرزی که از ۸ مرداد ساعت ۱۸ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت ۲۰۰ هزار تومان آغاز شده است، در مجموع با ۱۴ اجرا و جذب ۴۸۶ مخاطب، به فروشی معادل ۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است. در همین سالن ساعت ۲۰ نمایش «کافه مَک اَدم» به کارگردانی آرمان شهبازی که از ۸ مرداد در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت ۲۰۰ هزار تومان آغاز شده است، در مجموع با ۱۳ اجرا و جذب ۸۵۱ مخاطب، به فروشی معادل ۱۳۸ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.



کارگاه نمایش نمایش «آواز خان طاس» به کارگردانی فرشید هدی نیز که از ۱۴ مرداد ساعت ۱۹ در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۶۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۸ اجرا و جذب ۲۰۴ مخاطب به فروش ۲۷ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان در حال اجرا می باشد.

در تالار هنر، نمایش «سفید برفی و هفت جنگلی» به کارگردانی امید انصاری که از ۱۳ مرداد در سالن ۲۴۴ نفری به صحنه رفته است؛ با ۹ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان، توانست ۱۱۷۹ تماشاگر را جلب کند و به فروش ۱۳۹ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۶۰۰ تومان دست پیدا کند. نمایش «مریخی‌ها مامان میخوان» به کارگردانی محمد عبدی که از ۱۶ مرداد در همین سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۷ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان توانست ۵۵۸ تماشاگر را جذب کند و به فروش ۶۱ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان دست یافته است.



در تماشاخانه سنگلج، نمایش «آنسوی افسانه» به کارگردانی مینو ملکی که از ۱۶ مرداد با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۶ اجرا، میزبان ۳۴۰ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۲۵ میلیون و ۵۷۸ هزار و ۳۰۰ تومان فروش دست یافته است. در همین سالن نمایش «آماس» به کارگردانی آرش سنجابی که از تاریخ ۱۲ مرداد با ظرفیت ۲۳۶ صندلی به روی صحنه رفته است با ۱۰ اجرا، میزبان ۳۳۰ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۲۷۵۰۰۰ تومان مبلغ ۴۴ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان فروش دست یافته است.

مجموع تعدادکل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۲۴ مرداد ماه (با احتساب مهمان و تخفیف) به عدد ۱۳۱۸۹ نفر رسیده است.