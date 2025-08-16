با حضور نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و طرح‌های عمرانی در شهرستان‌های همدان و فامنین مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمیدرضا حاجی‌بابایی در این بازدید با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه راهداری گفت: بیش از هزار و شصت میلیارد تومان طرح در حال اجراست که بخش مهمی از آن به شهرستان‌های همدان و فامنین اختصاص دارد.

او افزود: محور‌هایی همچون سد اکباتان، مسیر ابرو، امامزاده محسن و گنجنامه از جمله طرح‌هایی هستند که علاوه بر کارکرد گردشگری، نقش مهمی در ایمنی و تسهیل تردد مردم دارند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بودجه استانی راهداری در فامنین ۲۰ میلیارد تومان بوده، اما در سطح ملی ۵۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای این حوزه اختصاص یافته که ۲۷ برابر بودجه استانی است و نشان‌دهنده اهتمام ویژه دولت و مجلس به توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای در استان است.

نایب رئیس مجلس همچنین به مشکلات اساسی در حوزه مسکن اشاره و تصریح کرد: بزرگ‌ترین دغدغه مردم استان، موضوع مسکن است و در این زمینه طرح‌های مهمی همچون مسکن ملی، تکمیل طرح های احداثی و نوسازی شهری در دستور کار قرار دارد.

حاجی بابایی با بیان اینکه طرح های بزرگی همچون رینگ سوم شهر همدان نقش اساسی در یکپارچگی شهری و تسهیل تردد زائران و مسافران دارند، افزود: این رینگ به گونه‌ای طراحی شده است که همدان را به عنوان محور اصلی عبور زائران کربلا و دیگر مسافران غرب کشور قرار می‌دهد و می‌تواند موجب رونق اقتصادی و توسعه فضا‌های تجاری و گردشگری در استان شود.

این مسئول از برخی طرح های مهم عمرانی همچون بیمارستان هزار تختخوابی، میدان مدرس، خط تراموا و ده‌ها طرح ملی و استانی دیگر یاد کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰ طرح ملی در استان مصوب شده که بخشی به اتمام رسیده و برخی دیگر در حال اجراست.

حاجی بابایی همچنین از سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی در مسیر‌های گردشگری از جمله محور امامزاده محسن و جاده‌های منتهی به اماکن زیارتی و تفریحی خبر داد و تأکید کرد: این مسیر‌ها علاوه بر کارکرد حمل‌ونقلی، به عنوان راه‌های گردشگری بین‌المللی نیز توسعه خواهند یافت.

نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح های زیربنایی استان گفت: در حوزه فاضلاب، آب، برق، گاز و راه‌های روستایی نیز طرح‌های اساسی در حال اجراست و با همکاری مسئولان استانی و شهری، سرعت اجرای این طرح ها افزایش خواهد یافت.

مدیرکل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان هم در این نشست با اشاره به شناسایی ۵۲ نقطه پرتصادف در استان گفت: حداقل الزامات ایمنی و آشکارسازی در این محور‌ها انجام شده و رفع خطر در ۴۶ نقطه به‌طور کامل صورت گرفته است.

حمید پرورشی خرم افزود: از ۶ نقطه باقی‌مانده نیز ۴ نقطه در محور تهران با پیشرفت بالای ۹۰ درصد در حال اجراست و دو طرح دیگر شامل تقاطع روهانه و پادگان قهرمان نیز در حال پیگیری هستند.

او ابراز امیدواری کرد با تلاش و همت مجموعه راهداری و همکاری دستگاه‌های مرتبط، این طرح ها تا پایان سال مالی به بهره‌برداری برسد.