برگزاری دیدار دوستانه تیم فوتسال دختران کمتر از ۱۷ سال ایران
کادر فنی تیم فوتسال دختران نوجوان کشورمان از برگزاری دیدار دوستانه با تیم فوتبال منتخب تهران خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم فوتسال زیر ۱۷ سال دختران که از روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه در اردوی آماده سازی خود به سر میبرد، روز دوشنبه ۲۷ مردادماه در دیداری درون اردویی به مصاف تیم منتخب تهران میرود.
این بازی ساعت ۱۰ صبح در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال برگزار میشود.
گفتنی است، دختران کشورمان خود را برای حضور در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان که از ۲۷ مهر تا ۹ آبان سال جاری به میزبانی
بحرین برگزار میشود، آماده میکنند.