سیستم هوشمند اطفای حریق در شرکت خمیرمایه و الکل رازی راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت خمیرمایه و الکل رازی گفت: با هدف ارتقای سطح ایمنی در فرایند تولید الکل طبی، به سامانه هوشمند اطفای حریق فوم هوای فشرده مجهز شد.
شهرام فرحمند با اشاره به اینکه این اقدام بهروزرسانی سامانههای اطفای حریق و ایجاد پشتیبان برای سامانههای پیشین، انجام شده است، افزود: سامانه نوین اطفای حریق نصبشده، از نوع سیستمهای هوشمند «خودران» است که بدون نیاز به پمپ، آب یا برق، قادر به عملکرد مستقل و سریع در مواقع بحرانی است.
وی ادامه داد: از جمله مزایای این سامانه نوین میتوان به سرعت بالا در مهار حریق، ایمنی بیشتر برای آتشنشانان، سازگاری با محیطزیست و عدم نیاز به منابع انرژی خارجی اشاره کرد. این سامانه اکنون بهعنوان یکی از ارکان اصلی زیرساختهای ایمنی شرکت خمیرمایه و الکل رازی شناخته میشود.
مدیر عامل شرکت خمیرمایه و الکل رازی بیان کرد: این سیستم با ترکیبی از ۹۵ درصد فوم و تنها ۵ درصد آب، قابلیت مهار آتش در دماهای بسیار بالا را دارد و درعینحال، مصرف آب را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد.