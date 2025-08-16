پژوهشگاه عالی نیروی دریایی هوشمند در دانشگاه علوم دریایی نوشهر راهاندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس دانشگاه دریایی امامخمینی (ره) نوشهر گفت: پژوهشگاه عالی نیروی دریایی هوشمند در دانشگاه علوم دریایی نوشهر با هدف توسعه نظریه “نیروی دریایی هوشمند” و تمرکز بر علوم نوین و فناوریهای نوظهور تأسیس خواهد شد.
امیر دریادار دکتر ابوطالب مطلبی افزود: این پژوهشگاه که شامل بیش از ۷ پژوهشکده تخصصی است، هفته گذشته به تصویب نهایی رسیده و رسماً ابلاغ شده است.
به گفته وی این مرکز پژوهشی؛ نقش محوری در تدوین و اجرای طرحهای نوین هوشمندسازی در نیروی دریایی ارتش خواهد داشت.
رئیس دانشگاه دریایی امامخمینی (ره) نوشهر تصریح کرد: نظریه “نیروی دریایی هوشمند” که توسط اساتید و پژوهشگران دانشگاه علوم دریایی نوشهر ارائه شده، در سالهای اخیر مبنای نگارش چندین کتاب تخصصی قرار گرفته و اکنون به مرحله اجرایی رسیده است. این نظریه با تدابیر فرماندهی ارتش، بهعنوان یکی از طرحهای راهبردی و حیاتی در حال پیگیری است
امیر دریادار مطلبی تأکید کرد: بهرهگیری از نخبگان دانشگاهی سراسر کشور در کنار افسران و متخصصان نیروی دریایی، بستر مناسبی برای توسعه طرحهای علمی و فناورانه فراهم خواهد کرد. این پژوهشگاه قرار است بهزودی بهطور رسمی رونمایی شود.