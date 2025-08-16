پخش زنده
مدیر حج و زیارت لرستان گفت:اولین کاروان زائران حج عمره ی استان ۱۹ شهریور ماه امسال از فرودگاه خرمآباد به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان استان لرستان ؛مدیر حج و زیارت لرستان گفت:برای اعزام زائران عمره مفرده از لرستان دو کاروان با ظرفیت ۱۸۰ نفر از خرمآباد(دفتر زیارتی انصارالنبی با مدیریت شاهرخی و بروجرد(دفتر زیارتی کعبه با مدیریت ترکاشوند) در نظر گرفته شده است، که به ترتیب روزهای ۱۹ و ۲۶ شهریورماه سال جاری از فرودگاه بینالمللی خرمآباد به مقصد عربستان اعزام میشوند.
حمید مصطفایی بیان کرد: ثبتنام در این کاروانها ویژه متقاضیانی بوده که دارای قبوض ودیعهگذاری همه ی اولویتهای صفر تا ۶۰۰ هستند، که میتوانند با مراجعه به دفاتر زیارتی تحت نظارت حج و زیارت یا از طریق سامانه MY.HAJ.IR اقدام به پیشثبتنام در کاروانهای موردنظر کرده و تا ۷۲ ساعت همه ی مدارک مورد نیاز را تحویل دفاتر زیارتی داده و برای ثبتنام قطعی در کاروانهای عمره مفرده آماده شوند.