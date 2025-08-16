پخش زنده
بنابر اعلام شرکت توانیر، با همکاری ماموران اطلاعات سپاه و انجام هماهنگیهای قضایی، ۶۷ دستگاه استخراج رمزارزغیرمجاز در یکی از سولهها و انبارهای صنعتی استان آذربایجان غربی شناسایی و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام شرکت توانیر، این دستگاهها که با توان مصرفی ۱۴۰ کیلووات فعالیت داشتند، درانتهای سوله و با استفاده از سیستم خنکسازی ترکیبی شامل فن و کولر مخفی شده بودند. عملیات شناسایی با دریافت گزارش از سازمانها و نهادهای مرتبط آغاز و پس از اخذ حکم قضایی، تجهیزات به همراه انشعاب غیرمجاز جمعآوری شد.
شهروندان میتوانند با گزارش مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱، به ازای هر دستگاه ماینر شناسایی شده، یک میلیون تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.