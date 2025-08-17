به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون منابع انسانی دادگستری استان یزد با اشاره به حضور پررنگ بانوان در دستگاه قضایی استان و سوابق طولانی و تجارب ارزشمند آنها گفت: با توجه به حضور تعداد زیادی همکار خانم در دستگاه قضایی استان و اینکه اغلب ایشان در مناصب مورد تصدی سال‌ها خدمت نموده‌اند و علاوه بر داشتن بنیه علمی قوی، تجارب زیادی نیز در این مدت کسب کرده‌اند، باید از این ظرفیت بسیار خوب استفاده کرد.

علیرضا حسین بیگی انتقال تجربه قضایی را یکی از اصول بنیادین آموزش‌های قضایی دانست و افزود: انتقال تجربه قضایی یکی از اصول بنیادین آموزش‌های قضایی است که در کنار بنیه علمی می‌تواند هدایتگر یک قاضی تازه‌کار در امور محوله باشد.

وی با اشاره به بازخورد مثبت تدریس معاون پیشین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز در مرکز کارآموزی استان، ادامه داد: در دوره جدید تصمیم داریم در آموزش‌های قضایی از تمام ظرفیت‌های موجود به‌ویژه دانش و تجربه قضات بانو بهره‌مند شویم.