اجرای الگوی کشت محصولات زراعی، با هدف مدیریت بهینه منابع آب و خاک در استان دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: اجرای الگوی کشت محصولات زراعی، یکی از تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی است که بر استفاده بهینه از منابع آب تاکید دارد.

احمدی با اشاره به ابلاغ این برنامه در سال‌های گذشته اظهار داشت: ریاست این برنامه در سطح استان بر عهده استاندار است و سازمان جهاد کشاورزی با سیاست‌گذاری‌های مختلف در تلاش است الگوی کشت را در اراضی زراعی و باغی اجرایی کند.

وی توسعه سامانه‌های نوین آبیاری را از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه برشمرد و افزود: توسعه آبیاری تحت فشار در مزارع و آبیاری قطره‌ای در باغات از رویکرد‌های اصلی ماست که طی سال‌های اخیر در مدیریت آب و خاک مورد توجه قرار گرفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کردستان همچنین بر اهمیت کشت نشایی تأکید کرد و گفت: کشت نشایی محصولاتی همچون گوجه‌فرنگی، خیار، هندوانه و سایر سبزیجات سفید از جمله برنامه‌هایی است که در کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری نقش مؤثر دارد.

احمدی با اشاره به سیاست تغییر زمان کشت ادامه داد: شیفت کشت محصولات بهاره به کشت‌های پاییزه به ما کمک می‌کند از بارندگی‌های پاییزه و زمستانه استفاده کنیم و وابستگی به منابع آب زیرزمینی کاهش یابد.

به گفته وی، سالانه حدود یک میلیون هکتار سطح زیر کشت محصولات زراعی در استان وجود دارد که ۹۵ هزار هکتار آن در قالب الگوی کشت محصولات آبی قرار دارد و مابقی به‌صورت دیم کشت می‌شود.

معاون جهاد کشاورزی کردستان افزود: در حال حاضر بیش از ۴۵ درصد از اراضی استان مجهز به شبکه‌های نوین آبیاری تحت فشار هستند.