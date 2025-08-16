مدیرعامل شرکت آلومینای ایران گفت: با افزایش سود خالص شرکت آلومینا به هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان تابلو بورس این شرکت همچنان سبز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حمیدرضا بادکوبه گفت: سود خالص این شرکت از ۵۴۷ میلیارد تومان سه ماهه اول پارسال به هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان رسید و باعث شد تابلو بورس این شرکت همواره سبز باشد.

وی افزود: در سه‌ماهه اخیر، سود شرکت معادل یک و هشت دهم همت بوده است.

ظرفیت تولید سالانه شرکت آلومینا در صورت تأمین پایدار برق و گاز ۲۳۰ هزار تن است.

این شرکت حدود چهار هزار نفر شاغل مستقیم دارد.