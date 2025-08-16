سرپرست اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو گفت: تأخیر در تأمین شیر خشک رژیمی فقط مربوط به یک برند خاص بوده که به دلیل توقف چند روزه در گمرک رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سرپرست اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو گفت: تأخیر در تأمین شیر خشک رژیمی فقط مربوط به یک برند خاص بوده که به دلیل توقف چند روزه در گمرک رخ داده است. مراحل ترخیص انجام شده و این محموله در حال توزیع است و تا اواسط هفته مشکل برطرف خواهد شد.

دکتر شهرام شعیبی با اشاره به اهمیت دسترسی نوزادان به شیر خشک رژیمی تأکید کرد: این تأخیر موقت بوده و خللی در بازار ایجاد نخواهد کرد.

وی گفت: در برخی موارد بروکراسی‌های اداری و فرآیند‌های نظارتی ناخواسته موجب وقفه در تأمین می‌شوند. هرچند این اقدامات برای اطمینان از سلامت و کیفیت محصولات انجام می‌شود، می‌تواند نگرانی‌هایی برای خانواده‌هایی که نوزادشان نیاز فوری به شیر خشک رژیمی دارد ایجاد کند.

شعیبی افزود: با اصلاح رویه‌ها و طراحی سازوکار‌های تسهیلگر می‌توان روند تأمین شیر خشک رژیمی و سایر فرآورده‌های حیاتی را روان‌تر کرد تا چنین مشکلاتی تکرار نشود.

او خاطرنشان کرد: هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و کوتاه شدن مسیر اداری می‌تواند نقش مهمی در تأمین به‌موقع شیر خشک رژیمی داشته باشد.