به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سرپرست اداره کل فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو گفت: تأخیر در تأمین شیر خشک رژیمی فقط مربوط به یک برند خاص بوده که به دلیل توقف چند روزه در گمرک رخ داده است. مراحل ترخیص انجام شده و این محموله در حال توزیع است و تا اواسط هفته مشکل برطرف خواهد شد.
دکتر شهرام شعیبی با اشاره به اهمیت دسترسی نوزادان به شیر خشک رژیمی تأکید کرد: این تأخیر موقت بوده و خللی در بازار ایجاد نخواهد کرد.
وی گفت: در برخی موارد بروکراسیهای اداری و فرآیندهای نظارتی ناخواسته موجب وقفه در تأمین میشوند. هرچند این اقدامات برای اطمینان از سلامت و کیفیت محصولات انجام میشود، میتواند نگرانیهایی برای خانوادههایی که نوزادشان نیاز فوری به شیر خشک رژیمی دارد ایجاد کند.
شعیبی افزود: با اصلاح رویهها و طراحی سازوکارهای تسهیلگر میتوان روند تأمین شیر خشک رژیمی و سایر فرآوردههای حیاتی را روانتر کرد تا چنین مشکلاتی تکرار نشود.
او خاطرنشان کرد: هماهنگی دستگاههای مرتبط و کوتاه شدن مسیر اداری میتواند نقش مهمی در تأمین بهموقع شیر خشک رژیمی داشته باشد.