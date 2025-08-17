پخش زنده
امروز: -
در بخش اخبار کوتاه مجموعه ۲۰، هر شب بیننده خبرهای متنوعی از مناطق مختلف استان سمنان باشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مجموعه خبری "گشت خبری"، خبرهای متنوع و رویدادهای خبر ساز استان سمنان است که در بخش خبری ۲۰ سیما مرکز سمنان در شب گذشته پخش شده است.
در این مجموعه خبری، دیگر رویدادهای متنوع از سراسر استان سمنان، با موضوعات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، علمی به نمایش درآمده است و مخاطبان میتوانند این مجموعه خبری را مشاهده کنند.
مجموعه "گشت خبری" خبر ۲۰ سیما مرکز سمنان، هم چنین در کانال فضای مجازی خبرگزاری صداوسیما استان سمنان به نشانی @news_semnsnirib نیز بارگذاری میشود و علاقهمندان به دنیای خبر میتوانند این اخبار را مشاهده و یا دانلود کنند.