به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار میاندوآب در این جلسه گفت: از خبرنگاران و کنشگران سیاسی انتظار داریم به خاطر مردم فضای شهرستان را انتخاباتی نکنند، نماینده فعلی شهرمان در مجلس تا سه سال دیگر نماینده است و باید با تمام توان از وی حمایت و از ظرفیت‌شان برای جذب امکانات، منابع مالی و اعتباری برای توسعه و تکمیل پروژه‌های شهرستان استفاده کنیم.

امیر تیموری افزود: دخالت در انتصابات علاوه بر اینکه توهین به شعور فرماندار است فضای با نشاط و شاداب سیاسی شهرستان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، اجازه دخالت به هیچ کس را نخواهم داد، معیار عمل در انتخاب مدیران، شایسته سالاری خواهد بود، مدیری که هیچ نقطه سیاهی در مدیریتش نداشته و هدفش خدمت به مردم بوده، مورد حمایت خواهد بود ؛ خبرنگاران انعکاس اخبار شهرستان را نسبت به اخبار کشوری در اولویت قرار دهند و کمک کنند جامعه به سمت توسعه سوق پیدا کند.

وی در ادامه گفت: برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در استان اقدامی ارزنده بود که شرایط حضور سرمایه‌گذاران در آذربایجان‌غربی را فراهم نمود، اکنون آذربایجان‌غربی جزو ۵ استان کشور در جذب سرمایه‌گذار است، بنابراین مسؤولیت خبرنگاران دوچندان شده و باید با مدیریت فضای مجازی به سرمایه‌گذار این اطمینان را بدهند که میاندوآب محلی امن و آرام برای حضور سرمایه‌گذاران بوده و سرمایه‌گذاری در میاندوآب قطعا منتج به نتیجه خواهدشد.

تیموری همچنین گفت: خبرنگاران در انتشار اخبار تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن را در نظر بگیرند، خوشبختانه خبرنگاران شهرستان میاندوآب نسبت به توسعه و پیشرفت شهر خود دغدغه دارند و زمینه را برای فعالیت مسوولان فراهم می‌کنند.نقد عملکرد مسئولان بخشی از رسالت خبرنگاران است، انتظار داریم مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان نیز عملکرد خود را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند تا مردم نیز در جریان فعالیت‌ها و عملکرد مسئولان قرار گیرند

فرماندار میاندوآب با بیان اینکه تکریم خبرنگاران یکی از خواسته ها ی اصلی من از مدیران دستگاه‌های اجرایی است، امیدوارم این اتفاق مبارک در شهرستان تحقق یابد افزود: برخی طرح‌ها از جمله نهضت ملی مسکن در تمام شهرستان‌ها غیرفعال شده است، نزدیک به ۱۲ هزار نفر از شهرستان میاندوآب در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند ولی هیچ کاری انجام نگرفته است و با توجه به اینکه قصد فعال‌سازی این طرح را داریم تا از این طریق در حوزه مسکن برای خبرنگاران نیز اقداماتی انجام دهیم.