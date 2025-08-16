شاخص کل با کاهش ۱۴ هزار و ۶۷۱ واحدی به سطح ۲،۴۵۲،۳۰۷ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز با کاهش ۲ هزار و ۸۶۱ واحدی، سطح ۷۵۹ هزار و ۴۹۷ واحد را تجربه کرد.

ارزش معاملات بازار بورس در پایان امروز به حدود ۹ هزار میلیارد تومان رسید.

تعداد نماد‌های مثبت ۴۱۹ نماد (۴۸ درصد) و تعداد نماد‌های منفی ۴۵۸ نماد (۵۲ درصد) بوده است.

در معاملات روز جاری شاهد خروج ۸۸۱ میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات خرد بودیم.

گفتنی است که در معاملات روز جاری ۸۰۴ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.

"فولاد" با ۱۷۸۴ واحد بیشترین تاثیر منفی را را بر شاخص کل داشت.