نمایش «دختر آفتاب» با موضوع اسارت کاروان اهل بیت علیهم السلام بعد از واقعه عاشورا، در شهرستان کوهسرخ اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان کوهسرخ گفت: همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی، نمایش آیینی «دختر آفتاب» با محوریت اسارت کاروان اهل بیت علیهم السلام، نقش آفرینی حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) و شیرزنان کربلا، در فضایی آکنده از حزن و معنویت، با حضور پرشور مسئولان، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم ولایتمدار این شهرستان برگزار شد.
رضا عندلیب افزود: نمایش آئینی «دختر آفتاب» جلوه ای از هنر متعهد و ارزشی بود که توانست با زبانی هنری، گویا و اثرگذار، پیام نهضت عاشورا را به نسل امروز منتقل کند. این نمایش، صرفاً یک روایت تاریخی نبود، بلکه بازتابی عمیق از مفاهیمی چون ایثار، استقامت، ظلم ستیزی و حق طلبی بود که در بستر حوادث پس از عاشورا، به ویژه خطبه ها و ایستادگی حضرت زینب (س) به تصویر کشیده شد.»
وی ادامه داد: «در دورانی که جوانان ما با انبوهی از پیام های متنوع و گاه گمراه کننده مواجه هستند، هنر متعهد می تواند نقش راهبردی در تبیین پیام های اصیل دینی و انقلابی ایفا کند و نمایش دختر آفتاب توانست این مأموریت را به زیبایی به انجام برساند.»
عندلیب با قدردانی از تلاش های معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان، کارگردان و عوامل نمایش، خاطرنشان کرد:«برگزاری چنین برنامه هایی حاصل هم افزایی نهادهای فرهنگی، اجرایی و مذهبی شهرستان است و بر خود فرض میدانیم تا با حمایت از فعالیت های هنری مبتنی بر ارزش های دینی، بستر رشد فکری و معنوی دانش آموزان و جامعه را فراهم کنیم.»
وی تأکید کرد: «فرهنگیان و مربیان پرورشی، با بهره گیری از ظرفیت هنرهای نمایشی، می توانند نسل نوجوان و جوان را با عمق پیام نهضت عاشورا، سبک زندگی اهل بیت (ع)، و نقش زنان در تاریخ مقاومت اسلامی آشنا کنند؛ آن گونه که حضرت زینب (س) با صلابت و بینش الهی خود، پیام رسان واقعی کربلا شد.»