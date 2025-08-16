پخش زنده
هفتمین سوگواری سراسری تعزیه در شهر وراوی شهرستان مُهر در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهر گفت: در این سوگواره بیش از ۱۰ گروه تعزیه از استانهای اصفهان، یزد، مرکزی، بوشهر و شهرستانهای استان فارس، چون مهر، لامرد، لارستان، ممسنی، آباده و کازرون شرکت دارند.
علیرضا فتحی افزود: این سوگواره از شب اربعین آغاز شده است و تا پایان ماه صفر هر شب با اجرای یک تعزیه از گروههای شرکت کننده اجرا میشود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهر بیان کرد: این سوگواره تعزیه برای هفتمین سال است که به میزبانی شهر وراوی شهرستان مهر برپا میشود.