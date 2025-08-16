معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲ گفت: باز طراحی ایستگاه‌های اتوبوس با بهره‌گیری از هنر سیاه‌مشق و رویکرد ایرانی - اسلامی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدحسین کریمی، با تأکید بر ضرورت نگهداشت نمادهای شهری هم‌زمان با اجرای طرح الگوی خدمت، گفت: ایستگاه‌های اتوبوس از جمله نمادهای شهری است که باز طراحی آنها با رویکرد ایرانی – اسلامی و به سبک‌وسیاق متفاوت و مبتنی بر هنر خوشنویسی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در گام نخست این طرح در خیابان سعادت‌آباد حدفاصل بلوار شهید دادمان تا بزرگراه یادگار امام اجرا شد و باتوجه‌به استقبال شهروندان از این طراحی، ایستگاه‌های خیابان ستارخان نیز در حال باز طراحی است.

کریمی گفت: در طراحی جدید قاب فلزی با نماد برجسته در ابعاد ۴ متر در ۱۶۵ سانتیمتر طراحی و به‌عنوان قسمتی از بدنه سرپناه جانمایی شده که علاوه‌برآن اشعار شعرای ایرانی با بهره‌گیری از هنر نستعلیق جلوه زیبای بصری را به تصویر کشیده است.

معاون شهردار منطقه ۲ با اشاره به رعایت الزامات پدافند غیرعامل در طراحی ایستگاه‌های حمل‌ونقل همگانی و جایگزینی مواد ترکش پذیر (شیشه) با متریال فلزی گفت: در تداوم این طرح، باهدف مقاومت بیشتر سرپناه ایستگاه‌ها در برابر نور خورشید، آب و ضربه متریال کامپوزیت جایگزین پلی‌کربنات می‌شود.