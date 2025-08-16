پخش زنده
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: بیش از ٢ هزار میلیارد ریال میزان سرمایهگذاری مصوب در چهار ماه نخست سال بوده که در مقایسه با هدفگذاری این دوره، بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: مجموع سرمایهگذاری داخلی مصوب در چهار ماه نخست سال جاری به ۲،۰۹۵ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با هدفگذاری این دوره، بیش از ۸۰ درصد رشد را نشان میدهد.
بنا بر اعلام دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که عملکرد سرمایهگذاری داخلی ۲،۱۸۵ هزار میلیارد ریال بوده، این آمار بیانگر ادامه روند رو به رشد جذب سرمایههای داخلی و نقشآفرینی مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور است.
یادآور میشود میزان سرمایهگذاری محقق شده داخلی در مناطق آزاد کشور طی چهار ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد چشمگیر ۲۱ درصدی را نشان میدهد.