فیلم سینمایی «شکوه بازگشت»، از شبکه نمایش پخش میشود و فیلم «مذاکره کنندگان در زمان بحران»، هم دوبله شده و قرار است از شبکه تهران پخش شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش سیما در سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، فیلم سینمایی «شکوه بازگشت» به کارگردانی سیروس مقدم را امروز پخش میشود.
در این فیلم جمشید مشایخی، افسانه بایگان، سیروس ابراهیم زاده، منوچهر حامدی و داریوش مودبیان به ایفای نقش پرداخته اند.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: با شنیدن خبر نابودی یک بیمارستان صحرایی، دکتر امیر راستین همسر باردارش لیلی را نزد پدر همسرش، میگذارد و به جبهه میرود. در غیاب شوهر، لیلی به کار نقاشی و نگارش کتاب مشغول است. با سامان، مدیر یک مؤسسه انتشاراتی برای چاپ کتابش همکاری میکند. تا اینکه..
فیلم «شکوه بازگشت»، ساعت ۱۹ پخش و یکشنبه ۲۶ مرداد در ساعتهای ۳ و ۱۱، بازپخش می شود.
فیلم سینمایی «مذاکره کنندگان در زمان بحران»، در گونه اکشن، جنایی و درام محصول هنگ کنگ و چین در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه تهران پخش شود.
خلاصه روایت این اثر از این قرار است که «ژوئو» افسر پلیسی است که نامش به ناحق به عنوان اختلاسگر پروندهی صندوق رفاه پلیس مطرح میشود. او که میداند برایش پاپوش دوختهاند، در ایستگاه پلیس گروگانگیری میکند، تا پلیسها به حرف او گوش بدهند. ژوئو در نهایت فرد اصلی در پروندهی فساد را پیدا میکند و بیگناهی خود را نیز اثبات میکند.